T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Marmaray'dan 6 kamyon inşaat malzemesi çaldılar

İstanbul'da Marmaray şantiyesinden 6 kamyonla iş makinesi ve inşaat makinesi çalındı.

05 Temmuz 2010 03:00

T24 - İstanbul’da Marmaray şantiyesinden 6 kamyonla iş makinesi ve inşaat makinesi çalındı. 2 milyon dolarlık hırsızlıkla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınırken, şantiyenin güvenlik görevlisi aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar'daki Marmaray şantiyesindeki iş makineleri ve inşaat malzemelerinin, önceki gece geç saatlerde çalındığı ihbarı üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında şantiye çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şantiyenin güvenlik kamera kayıtlarının silindiğini tespit etti. Bunun üzerine MOBESE kayıtlarına bakan ekipler, olay tarihinde şantiye çevresinde dolaşan aracın plakasını belirledi.

Söz konusu otomobilin olay günü Ali A. ve kardeşi İsmail A. tarafından kullanıldığının öğrenilmesi üzerine polis ekiplerince, şüphelilerin Bayrampaşa'daki hurdacı dükkanına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin polisteki ifadelerinde, bu malzemeleri 45 bin TL'ye şantiyenin güvenlik görevlisi Cem B'den aldıklarını ve hurda malzeme olarak satacaklarını söyledikleri öğrenildi.

Bu malzemelerin değerinin 2 milyon dolar değerinde olduğu söylenen şüphelilerin, malzemelerin fiyatının bu kadar pahalı olduğunu bilmediklerini, Cem B'nin bu malzemeleri kendilerine satmak için irtibat kurduğunu anlattıkları bildirildi.

Şüphelilerin söz konusu iş makineleri ile inşaat malzemelerini, olay tarihinde gece saat 03:00 sıralarında 6 kamyona yükleyerek Bayrampaşa'daki hurdacı dükkanlarına götürdükleri belirtildi.

Güvenlik görevlisi Cem B'nin, şantiye yöneticilerinin dikkatini çekmemek amacıyla sahte belge düzenleyerek bu malzemelerin satıldığı yönünde imzalı kağıt hazırladığı da ileri sürüldü.

Cem B'nin yakalanması amacıyla çalışmalar sürdürülürken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali A. ve İsmail A. Üsküdar Adliyesi'ne sevk edildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24