Marmaray'dan 6 kamyon inşaat malzemesi çaldılar

T24 - İstanbul’da Marmaray şantiyesinden 6 kamyonla iş makinesi ve inşaat makinesi çalındı. 2 milyon dolarlık hırsızlıkla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alınırken, şantiyenin güvenlik görevlisi aranıyor.



Alınan bilgiye göre, Üsküdar'daki Marmaray şantiyesindeki iş makineleri ve inşaat malzemelerinin, önceki gece geç saatlerde çalındığı ihbarı üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.



Yapılan çalışmalar kapsamında şantiye çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şantiyenin güvenlik kamera kayıtlarının silindiğini tespit etti. Bunun üzerine MOBESE kayıtlarına bakan ekipler, olay tarihinde şantiye çevresinde dolaşan aracın plakasını belirledi.



Söz konusu otomobilin olay günü Ali A. ve kardeşi İsmail A. tarafından kullanıldığının öğrenilmesi üzerine polis ekiplerince, şüphelilerin Bayrampaşa'daki hurdacı dükkanına operasyon düzenlendi.



Operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin polisteki ifadelerinde, bu malzemeleri 45 bin TL'ye şantiyenin güvenlik görevlisi Cem B'den aldıklarını ve hurda malzeme olarak satacaklarını söyledikleri öğrenildi.



Bu malzemelerin değerinin 2 milyon dolar değerinde olduğu söylenen şüphelilerin, malzemelerin fiyatının bu kadar pahalı olduğunu bilmediklerini, Cem B'nin bu malzemeleri kendilerine satmak için irtibat kurduğunu anlattıkları bildirildi.



Şüphelilerin söz konusu iş makineleri ile inşaat malzemelerini, olay tarihinde gece saat 03:00 sıralarında 6 kamyona yükleyerek Bayrampaşa'daki hurdacı dükkanlarına götürdükleri belirtildi.



Güvenlik görevlisi Cem B'nin, şantiye yöneticilerinin dikkatini çekmemek amacıyla sahte belge düzenleyerek bu malzemelerin satıldığı yönünde imzalı kağıt hazırladığı da ileri sürüldü.



Cem B'nin yakalanması amacıyla çalışmalar sürdürülürken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali A. ve İsmail A. Üsküdar Adliyesi'ne sevk edildi.





