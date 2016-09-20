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Yaşam

Marmaray'daki arızaya müdahale eden işçi hayatını kaybetti!

Hastaneye kaldırılan Uysal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

20 Eylül 2016 15:41

Marmaray tünelinde sabahın erken saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle bakım çalışması yapan Fatih Uysal isimli işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Tünel içerisindeki küçük su sızıntılarına müdahale eden talihsiz işçinin yardımına arkadaşları koştu. Ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Fatih Uysal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Marmaray’da taşeron bir firmada çalışan ve bakım çalışması sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 1 çocuk babası Fatih Uysal’ın müdahale ettiği teknik arıza Marmaray seferlerinin de aksamasına neden oldu. Seferler tek yönlü olarak 17 dakikada bir gerçekleştirilirken, sabah saatlerinde Marmaray’ı kullanan vatandaşlar da bir süre yoğunluk oluşturdu.

 

Cenaze yakınlarına teslim edildi

 

Yaşanan talihsiz kazada hayatını kaybeden Fatih Uysal’ın cenazesi ise yakınlarına teslim edildi. Üzgün oldukları görülen yakınları Fatih Uysal’ın cenazesini almak için Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morgunda bir süre bekledi.

Fatih Uysal’ın cenazesinin memleketi Çorum’a götürülerek, İskilip ilçesi Beyoğlan köyünde toprağa verilecek.

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