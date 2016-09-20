Marmaray'daki arızaya müdahale eden işçi hayatını kaybetti!

Marmaray tünelinde sabahın erken saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle bakım çalışması yapan Fatih Uysal isimli işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Tünel içerisindeki küçük su sızıntılarına müdahale eden talihsiz işçinin yardımına arkadaşları koştu. Ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Fatih Uysal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Marmaray’da taşeron bir firmada çalışan ve bakım çalışması sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 1 çocuk babası Fatih Uysal’ın müdahale ettiği teknik arıza Marmaray seferlerinin de aksamasına neden oldu. Seferler tek yönlü olarak 17 dakikada bir gerçekleştirilirken, sabah saatlerinde Marmaray’ı kullanan vatandaşlar da bir süre yoğunluk oluşturdu.

Cenaze yakınlarına teslim edildi

Yaşanan talihsiz kazada hayatını kaybeden Fatih Uysal’ın cenazesi ise yakınlarına teslim edildi. Üzgün oldukları görülen yakınları Fatih Uysal’ın cenazesini almak için Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morgunda bir süre bekledi.

Fatih Uysal’ın cenazesinin memleketi Çorum’a götürülerek, İskilip ilçesi Beyoğlan köyünde toprağa verilecek.