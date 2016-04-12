Raydan çıkan Marmaray'ın seferleri normale döndü

Marmaray'da sabah saatlerinde yaşanan 'teknik arıza' nedeniyle seferlerin yapılamadığı açıklandı. Olayın ardından vatandaşların çektiği fotoğraflarda vagonun raydan çıktığı görüldü. TCDD'den yapılan açıklamada da, "trenin deray (raydan çıkma) etmesi sonucu aksama yaşandığı" belirtildi. Marmaray seferleri saat 12.00 sıralarında normale döndü.

Ayrılıkçeşmesi istasyonundan Marmaray'a binen vatandaşlar, 'teknik arıza' anonsu üzerine raylı sistemden indirildi. Vatandaşlar diğer toplu taşıma araçlarına yönlendirildi. Marmaray'ın Kazlıçeşme-Üsküdar hattında sorun yaşanmadığı öğrenildi.

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan Marmaray'dan teknik arıza açıklaması yapıldı. Saat 08.35'te resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza sebebiyle tren seferlerimiz Üsküdar - Kazlıçeşme arası çalışmaktadır" denildi.



Olayın ardından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmaray'da treninin deray (raydan çıkma) etmesi sonucu aksama yaşandığı bildirildi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, söz konusu teknik arızanın bugün saat 07.58'de meydana geldiği ifade edildi. Açıklamada, "Teknik bir arıza (trenin deray etmesi) nedeniyle Marmaraytren seferlerinde aksama yaşanmıştır. Üsküdar-Kazlıçeşme arasında 08.25, AyrılıkÇeşmesi-Üsküdar arasında ise 08.50'den itibaren tren seferleri aktarmalı olarak yapılmaktadır." denildi.