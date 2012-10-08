Marmara'ya öğleden sonra yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini açıkladı.

Pazartesi öğle saatlerinde Marmara Bölgesi'nde başlayacak yağışların akşam ve gece saatlerinde Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde etkisini artırması bekleniyor. Yağışlar, salı günü ise Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esecek. Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığının yarın yurdun kuzeybatı kesimleri ile doğu bölgelerde 2-4 derece, salı günü ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 4-8 derece azalacağı bekleniyor.

Açıklamada, kuvvetli yağışın neden olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, gribal enfeksiyon riskine karşı tedbirli olunması istendi.