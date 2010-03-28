Marmara'ya köpek balığı akını

T24- Devasa köpekbalıkları Marmara'da görülmeye başlandı. Türkiye'yi çevreleyen denizlerde son bir ayda yakalanan köpekbalığı sayısı dikkat çekiyor.

İmralı Adası açıklarında 20 Mart tarihinde 3 köpekbalığı yakalanmıştı. Son köpekbalığı haberi Yalova'dan geldi. 1 ton 200 kilo ağırlığında ve 5 metre uzunluğundaki dev köpekbalığı görenleri şaşkına çevirdi. Balığı 16 kişilik ekip büyük bir güçlükle kamyondan indirip tezgaha koyabildi. Yalova'da yakalanan köpekbalığı İstanbul'daki Deniz Canlıları Müzesi'ne getirildi.

Türkiye'yi çevreleyen denizlerde son bir ayda yakalanan köpekbalığı sayısı dikkat çekiyor.

Mart ayı içerisinde yakalanan köpekbalıkları şunlar:

İzmir Çeşme açıklarında 5 metrelik köpekbalığı balıkçıların ağlarına takıldı.

Antalya Side'de yaklaşık 2 metre uzunluğunda 200 kilogram ağırlığında mavi köpek balığı yakalandı.

Fethiye'de balıkçıların ağlarına takılan 3,5 metre uzunluğunda 250 kilogram ağırlığındaki köpekbalığı, tekneye sığmadı. Camgöz türü köpekbalığının yakalanma anı balıkçılar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Aynı balıkçılar, camgöz köpekbalığından bir gün önce 100 kilogram ağırlığında başka bir köpekbalığını da yakalamıştı.

Antalya Kalkan açıklarında yakalanan köpekbalığı ise 3 kişiyle ve vinç yardımıyla tekneye alınabildi. Bu balığın da boyu 3,5 metreyi buluyordu.

Mersin'de yakalanan köpekbalğı 200 kilogram ağırlığındaydı.