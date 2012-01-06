Marmara'ya haftasonu kar geliyor

T24 - Türkiye dün geceden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hakkari'de yoğun kar yağışı etkili olurken, Edirne, İzmir ve Tekirdağ için de yağış uyarısı yapıldı. Pazar günü ise Marmara'da kar bekleniyor.



Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Düzce, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis görülmesi bekleniyor.



Hava sıcaklığında, ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor.



Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, batı bölgelerde kuvvetli (40-60 km/s), Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/s), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de fırtına (70-90 km/s) şeklinde eseceği bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı



Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, taşkın, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı



Rüzgarın batı bölgelerde kuvvetli (40-60 km/s), Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/s), Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de fırtına (70-90 km/s) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (deniz ulaşımında aksamalar, soba zehirlenmeleri, çatı uçması, vb.) vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Buzlanma, don olayı ve sis uyarısı



İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb.) vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Tekirdağ'da lodos nedeniyle vapur seferleri iptal



Tekirdağ’da saatteki hızı 44 kilometreye ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Tekirdağ’dan Bandırma, Marmara Adası, Erdek ve Karabiga’ya yapılan vapur seferleri iptal edildi.



Hava sıcaklığının 10 derece olduğu Tekirdağ’da, şiddetli lodos nedeniyle boyu 5 metreye kadar ulaşan dalgalar oluştu. Lodos nedeniyle Marmara Denizi’nde çok sayıda şilep ve tanker demirlemek zorunda kaldı. Deniz kenarındaki bazı çay bahçeleri ise su altında kaldı. Lodos nedeniyle Tekirdağ’dan Bandırma, Marmara Adası, Erdek ve Karabiga’ya yapılan vapur seferleri iptal edildi. Seferlerin, lodosun etkisini yitirmesinin ardından tekrar başlayacağı belirtildi.



Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, lodosun etkisini gün boyu sürdüreceğini, akşam saatlerinde ise yağmurun etkisini arttıracağını kaydetti.

Edirne'de şiddetli sağanak



Edirne'de etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Edirne kent merkezine metrekareye son 6 saatte yaklaşık 15 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Yetkililer, etkili sağanağın yarın öğleYE doğru etkisini kaybedeceğini ifade ettiler.



Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.



Etkili yağış sürücüleri de olumsuz etkiledi. Edirne Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

İzmir'de fırtına uyarısı



İzmir'de fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor.



İzmir Valiliğinin Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verileri doğrultusunda yaptığı yazılı açıklamaya göre, Ege Denizi'nde bu sabahtan itibaren etkili olan rüzgarın öğleden sonra saatte 80-90 kilometreyi bulan fırtınaya dönüşmesi, sağanağın da akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.



Kuvvetli, gök gürültülü yağışın gece, yarın da bölge genelinde etkili olacağı, kıyı kesimlerindeki ilçelerde ise rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



İzmir Valililiği, bugün ve yarın etkili olması beklenen fırtına, sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle su baskını, taşkın, ağaç devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi risklerine dikkati çekerek, ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulundu.

Hakkari'de yoğun kar yağışı



Hakkari’de dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, okuldan çıkan ilköğretim öğrenciler 10 santimetreyi bulan karda yürümekte zorlandı.



Kentte kısa sürede etkili olan kar yağışı, ulaşımda da aksamalara yol açtı. Özellikle okuldan çıkan ilköğretim okulu öğrencileri, yer yer 10 santimetreyi bulan karda yürümekte zorlandı. Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuklar, araçların karda kayması nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.



İl Özel İdaresi yetkilileri, kar yağışının böyle devam etmesi durumunda birçok köy ve mezra yolunun ulaşıma kapanabileceğini belirterek, sürücülerin zincirsiz yola çıkmaması ve daha dikkatli araç kulanmaları uyarısında bulundu.

Bursa'da şiddetli lodos



Bursa’da şiddetli lodos yaşamı olumsuz etkiliyor. Saateki hızı 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle sobadan zehirlenen 17 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Uludağ’da ise kar kalınlığı 95 santimetre olarak ölçüldü.



Marmara Bölgesi’nde dün sabah saatlerinde etkili olan fırtına, Bursa ve Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İDO, Bursa’da saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Yenikapı- Bursa ve Bandırma- Yenikapı arasındaki feribot seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. Fırtına nedeniyle kopan bazı elektrik telleri bir çok mahallede elektriklerin kesilmesine yol açtı. Bursa’da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 17 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Uludağ'da kar bekleniyor



Türkiye’nin en modern kayak merkezi olan Uludağ’da kar kalınlığı 95 santim olarak ölçüldü. Yoğun sisin etkili olduğu Uludağ’da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece olarak ölçülürken Meteroloji hafta sonu Uludağ’da kar beklendiğini duyurdu.



Uludağ’ın giriş ve çıkışında önlem alan jandarma araçların zincirsiz gidiş ve gelişine izin vermiyor.