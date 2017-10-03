Marmaray seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor (2)

Cengiz ÇOBAN - Uğur AYAZSIN/İSTANBUL, (DHA) MARMARAY seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor.

Elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığı öğrenilen arıza nedeniyle seferler yaklaşık 1 saattir yapılamıyor. Marmaray\'dan yapılan açıklamada, \"Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz ikinci bir bildiriye kadar durdurulmuştur\" denildi. Bu arada Marmaray\'ı kullananlar seferlerin durdurulmasıyla tünelde bir süre yürüdü. O anlar cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

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