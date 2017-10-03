T24 LogoT24 Logo
Gündem

Marmaray seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor (2)

Cengiz ÇOBAN - Uğur AYAZSIN/İSTANBUL, (DHA) MARMARAY seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor

03 Ekim 2017 18:50

Cengiz ÇOBAN - Uğur AYAZSIN/İSTANBUL, (DHA) MARMARAY seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor. 
Elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığı öğrenilen arıza nedeniyle seferler yaklaşık 1 saattir yapılamıyor. Marmaray\'dan yapılan açıklamada, \"Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz ikinci bir bildiriye kadar durdurulmuştur\" denildi. Bu arada Marmaray\'ı kullananlar seferlerin durdurulmasıyla tünelde bir süre yürüdü. O anlar cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.
.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CengizUğur AYAZSINİSTANBULDHA MARMARAYMarmarayBuFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24