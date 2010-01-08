Marmaray projesi güvenilir mi?

T24-Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı (DLH) Genel Müdürü Ahmet Arslan, bitim tarihi 2013 olan Marmaray Projesi'nde her türlü güvenlik tedbirinin yer aldığını ifade ederek, proje kapsamında deprem erken uyarı sisteminin de kurulacağını bildirdi.



Ntvmsnbc'nin haberine göre Arslan, sistemin teorik olarak altyapısı ve diğer hazırlıklarını Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile yaptıklarını; projenin hizmete açıldığı gün, erken uyarı sisteminin de devrede olacağını kaydetti.



Marmaray Projesi kapsamında kurulacak deprem erken uyarı sisteminin Kandilli Rasathanesi'nde sisteme entegre olacağını ifade eden Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Erken uyarı sisteminin altyapısını biz yapacağız. Daha sonra bizim projedeki sistemle rasathane arasında bağlantı kurulacak. Kandilli Rasathanesi'ne gelen titreşim anında sisteme iletilecek. Dolayısıyla rasathanenin göndereceği sinyal ile bu sistem harekete geçmiş olacak. Sinyaller Marmaray Projesi'nin İstanbul'daki sinyal kumanda merkezine gelecek. Kumanda merkezine sinyaller geldiğinde sistemdeki elektronik tedbirler devreye girecek. İstasyonlardaki trenler hareket ettirilmeyecek, bekletilecek. Hareket halinde bir araç varsa yenileri tüpe sokulmadan onlar da sıradaki ilk istasyona gidecek şekilde uyarılacak ve arkasında da sistemin uçlarının bağlı olduğu sel kapakları kapanacak. Yani denize batırılmış tüplerle kara tünellerinin birleştiği yerlerde sel kapakları otomatik olarak kapatacak. Böylece denizdeki tünelle karadaki tünelin birleşim yerindeki geçiş engellenecek".



Ahmet Arslan, İstanbul'da olabilecek en büyük depremin büyüklüğünün 7,5 olarak öngörüldüğüne dikkati çekerek, "Marmaray, 7,5 büyüklüğünde bir deprem olsa dahi en ufak bir şey olmayacak şekilde projelendirilmiş durumda. Yine de her türlü senaryoya hazırlıklı olmak adına eğer ola ki bir sızıntı olur bir su alırsa tüpler, bu suların tünellere doğru gitmesini sel kapakları önlemiş olacak" şeklinde konuştu.

Yangın Tedbiri



Yangın gibi durumlarda da aynı sistemin devreye gireceğini vurgulayan Arslan, yangın söndürücüler devreye girerken de trenlerin sonraki ilk istasyona gidip tahliye edilmelerinin sağlanacağını kaydetti.



Arslan,"Trenler bir sonraki istasyona gidip tahliye yapacak süreye kadar yangına dayanıklı bir şekilde imal ediliyor. Yollar da yine aynı şekilde" dedi.



Marmaray Projesi'nin çok büyük bir proje olduğunu vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:



"Deprem, yangın veya olağanüstü bir terör müdahalesinde dahi proje herhangi bir şekilde özellikle de genel anlamda sıkıntıya düşmeyecek şekilde yapıldı. Herhangi bir şey olsa bu ufak, lokal olabilecektir. Onlar da küçük bakım ve onarımlarla hemen giderilerek sistem yeniden devreye sokulabilecek şekilde

projelendiriliyor".



Ahmet Arslan, proje kapsamında her tarafın kameralarla gözetleneceği, takip edileceği ve anında müdahale edileceği bir sistem oluşturulacağını, her türlü güvenlik tedbirinin alındığını kaydederek,"Marmaray gibi bir sistem ve 3 milyar doların da üzerinde bir yatırım yapıyorsanız milyonda bir ihtimali dahi gözardı etme şansınız yok. Marmaray Projesi yüzde 100 güvenli bir sistem" şeklinde konuştu.