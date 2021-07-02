Marmaray istasyonlarında Koronavirüs aşı noktaları kuruldu

Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından "İki Tren Arası Aşı" uygulaması, Marmaray Yenikapı ve Söğütlüçeşme istasyonlarında da başladı.

İlk olarak Ankara Yüksek Hızlı Tren garında başlatılan “İki Tren Arası Aşı” uygulaması, bugün itibarıyla Marmaray Yenikapı ve Söğütlüçeşme istasyonlarında da başladı.

Marmaray Yenikapı İstasyonu’nda Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı doktorlar ve hemşireler görevlendirildi. Yenikapı’da bulunan aşılama noktasında ilk olarak, bir yolcuya Koronavirüs aşısı uygulandı.

Aşı olmak için gelenler tek tek aşılama noktasında bulunan odaya alınarak Koronavirüs'e karşı aşılandı. Uygulama kapsamında o anda orada bulunan yolcu, TCDD çalışanları veya yolu oradan geçen herkesin aşılanabileceği uygulamada aşılama sayısının arttırılması hedefleniyor.

Aşılama noktalarına gelenlerin randevu alması gerekmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü projede TCDD Marmaray Yenikapı ve Söğütlüçeşme istasyonlarının yanı sıra, Eskişehir, Konya HYT garlarında, İzmir Alsancak Gar Atatürk Bulvarı’nda da bugün itibariyle Koronavirüs aşı uygulamaları başladı. (DHA)