Marmaray'da, Boğaziçi Üniversitesi'nde 100 öğrencinin bursunun kesilmesi protesto edildi

Marmaray'da, Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Melih Bulu'ya karşı eylem yapan, öğrencilerin bursunun kesilmesi protesto edildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Melih Bulu’yu protesto eden 100 öğrencinin KYK kredi ve bursları kesildi. Öğrenci Faaliyeti, kesintiyi Marmaray'da askılara yazı asarak "Duydunuz mu? Kayyum rektör istemiyoruz diyerek üniversiteyi savunan öğrencilerin KYK burs-kredisi kesildi. Üniversiteyi savunmak suç değildir!" açıklamasıyla söz konusu kararı protesto etti.

Öğrenci Faaliyeti'nin Twitter hesabından ise eylem fotoğrafına "Servetiniz, Saray’ınız bizden çaldıklarınızdır! Bizler, üniversitelerimizi savunmaya devam edeceğiz!" notu düşüldü.

Ne olmuştu?

Boğaziçi Üniversitesi’nde Melih Bulu’yu protesto eden 100 öğrencinin KYK kredi ve bursları kesildi. İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Valiliğe gönderilen ve öğrencilere iletilen yazıda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün yazısına istinaden kredi ve bursların kesildiği belirtildi. Öğrencilerin, öğrenim kredisi borcunun Temmuz 2023’ten itibaren ödemeye başlaması istendi.

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