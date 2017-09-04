Marmara'nın Bodrumu: 30 bin kişilik ilçe, bayramda 300 bin kişiyi ağırladı!

Kurban Bayramı tatilini 'Marmaranın Bodrumu olarak bilinen Yalova’nın Çınarcık İlçesi’nde geçiren tatilciler,sahili doldurdu. Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, ilçedeadeta bayram bereketi görüldüğünü anlatırken, "Nüfusu 30 bin olan ilçemiz bayram tatilinde 300 bin kişiye ev sahipliği yaptı" dedi.

Çınarcıkta bayram tatili dolayısıyla yoğunluk görüldü. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelenler, Çınarcıkta sahilleri akın akın doldurdu. Çınarcık Belediye Başkanı CHP’li Avni Kurt, Kurban Bayramını bereketli geçirdik ve ilçemizde çok ciddiyoğunluk oluştu.

Normalde yaz sezonunda 200 bin tatilciyi ağırlıyorduk. Kurban Bayramı’nda bu sayı 300 bine ulaştı. Turizmci arkadaşlarımızla da görüştüm. Bayrama özel bir durum bu. Doluluk oranı çok yüksek. Vatandaşımız ve esnafımızı da durumdan memnun. Sezon hareketli geçiyor. Yerleşik nüfusumuzun 10 katı tatilciyi ağırlıyoruz" dedi.

Kum plaj göz doldurdu

Mavi Bayrağı da bulunan Çınarcık, Teşvikiye Beldesindeki kum plajı ile göz doldurdu. Tatilciler gündüz saatlerinde güneşlenip yüzerken, akşam saatlerinde yine sahilde kurulan tesislerde köpük partilerinde eğlenerek vakit geçirdi. Kum Plajdaki Maviş Beach, Cemos Beach ve Arena Beach, DJlerin performanslarıyla tatilcilere dolu dolu bir eğlence geçirmelerini sağladı.

”Tayinimi buraya isteyeceğim”

Çınarcık’a dinlenmek ve eğlenmek için geldiğini söyleyen İstanbul’da hemşire olarak görev yapan Dilay Yıldız, Doğa ve manzarası, ortamı nedeniyle Çınarcıkı tercih ettik. Ulaşım da oldukça rahat. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Hatta biz hemşireyiz. Burayı çok beğendiğimiz için tayinimizi buraya isteyeceğiz" diye konuştu. Tatilcilerden Esin Koca da, Tatilimiz oldukça keyifli geçiyor. Burada daha çok rahat ettik. Bodrumdan daha az insanın olması nedeniyle buraya tercih ettik" dedi.