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Yaşam

MARMARA'DA YİNE LODOS İSTANBUL (A.A)

02 Aralık 2010 11:52

-MARMARA'DA YİNE LODOS İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - Marmara Denizi'ndeki şiddetli lodos nedeniyle sabah saatlerinde yapılması gereken bazı hızlı feribot ve deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'den alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle saat 07.30'daki Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 07.45'deki Yalova-Kartal, saat 08.00'deki Armutlu-Armutlu Tatil Köyü/Yenikapı-Bostancı, saat 09.15'deki Kartal-Yalova ile saat 09.30'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferleri yapılamadı.  Ayrıca lodos nedeniyle saat 08.30'daki Yenikapı-Yalova, saat 09.00'daki Yalova-Yenikapı ile saat 09.30'daki karşılıklı Yalova-Pendik hızlı feribot seferleri de iptal edildi. 

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