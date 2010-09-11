-MARMARA'DA ULAŞIMA POYRAZ ENGELİ TEKİRDAĞ (A.A) - 11.09.2010 - Poyraz fırtınası Marmara'da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden yerli ve yabancı bandıralı 33 şilep ve tanker, saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan poyraz fırtınası nedeniyle yollarına devam edemeyerek, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahilinde demirlediler. Geceyi tüm ışıklarını yakarak Şarköy'de geçiren gemilerde bulunan personel, fırtına ve yer yer 2 buçuk metreye ulaşan dalgalar nedeniyle karaya çıkamadı ve geceyi gemilerinde geçirmek zorunda kaldı. Şiddetli fırtınanın sabah saatlerinde etkisinin azalmasının ardından 25 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker, Şarköy'den demir alarak boğazlardan geçmek üzere rotalarına göre hareket ettiler. 8 gemi ise hava koşullarının daha da iyileşmesi için Şarköy'de demirli bekliyor. Öte yandan fırtına, Şarköylü balıkçıları da olumsuz etkiledi. Fırtına yüzünden Şarköy-Marmara Adası-Avşa deniz seferleri de iptal edildi.