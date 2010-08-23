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MARMARA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR  İSTANBUL (A.A)

23 Ağustos 2010 14:02

-MARMARA'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR  İSTANBUL (A.A) - 23.08.2010 - Marmara Bölgesi'nde etkili olan poyraz ve karayel nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) AŞ, bazı deniz otobüsü seferlerini iptal etti. İDO'dan alınan bilgiye göre, şiddetli poyraz nedeniyle, saat 09.45 ve 10.00'daki Bostancı-Yenikapı/Marmara-Avşa, 10.00'daki Bursa/Kadıköy-Kabataş deniz otobüsü seferleri yapılamadı.  14.00 ve 15.00'de yapılması planlanan Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri de şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

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