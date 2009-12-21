Marmara'da havalar ısınıyor

T24 - Akdeniz üzerinden gelecek ılık hava ve lodosun etkisiyle Marmara'da sıcaklıkların hafta sonuna kadar 10 derece civarında yükselerek, mevsim normallerinin 7 derece üzerine çıkmasının beklendiği bildirildi.



Balıkesir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sorumlu oldukları Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de lodosun da etkisiyle hafta sonunda hava sıcaklıklarının 18 dereceye kadar çıktığını söyledi.



Ardından gelen yağışla sıcaklıkların ani düşüş gösterdiğini ifade eden yetkililer, ''Bugün ve yarın gece eksileri göreceğiz. Bugün Balıkesir'de gece sıcaklığı eksi 4-5, Bursa ve Çanakkale'de ise eski 2-3 derece olacak. Yarın ise gece sıcaklığını, Balıkesir'de eski 1-2, Bursa ve Çanakkale'de ise sıfır ve üzerinde bekliyoruz'' dediler.



Bölgelerinin yarından itibaren Akdeniz üzerinden gelecek ılık havanın etkisi altına gireceğini dile getiren yetkililer, şunları kaydettiler:



''Yarından itibaren esecek lodos sıcaklıkların yükselmesini sağlayacak. Geçen hafta sonundaki gibi şiddetli olmasa da lodos, hava sıcaklığını yukarıya taşıyacak. Şu anda gündüz sıcaklığı 6-7 derece olan bölgemizde yarın 10-12, çarşamba ve perşembe günü ise 17 dereceyi görerek, mevsim normallerinin 7 derece üzerine çıkacak.''



Yetkililer, havaların birkaç gün sıcak gideceğini, hafta sonunda ise tekrar soğuyacağını bildirdiler.

