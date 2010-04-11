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Yaşam

Marmara'da hava sıcaklığı artıyor

11 Nisan 2010 03:00

Orta Akdeniz üzerinden gelen havanın etkisi altına girecek Marmara Bölgesi'nde salı gününden itibaren hava sıcaklığı artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye, hafta içinde Orta Akdeniz'den gelecek sıcak havanın etkisine girecek.

Yüksek basıncın etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde salı gününden itibaren hava sıcaklığı yükselecek.

Bursa, Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde sıcaklık 4-6 derece artacak. Bölgede hava sıcaklığı, salı günü 20-21, perşembe günü 24 dereceye kadar çıkacak.

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