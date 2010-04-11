Marmara'da hava sıcaklığı artıyor

<b>Orta Akdeniz üzerinden gelen havanın etkisi altına girecek Marmara Bölgesi'nde salı gününden itibaren hava sıcaklığı artacak.</b> \n<table class="gls">\n<tbody>\n<tr>\n<td><div id="videoGal"><div id="photoGal"></div></div></td></tr></tbody></table><br /><strong class="top">Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye, hafta içinde Orta Akdeniz'den gelecek sıcak havanın etkisine girecek. <br /><br />Yüksek basıncın etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde salı gününden itibaren hava sıcaklığı yükselecek. <br /><br />Bursa, Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde sıcaklık 4-6 derece artacak. Bölgede hava sıcaklığı, salı günü 20-21, perşembe günü 24 dereceye kadar çıkacak.<br /></strong>