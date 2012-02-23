Marmara'da hava sıcaklığı 8-10 derece artacak!

T24 - Meteorolojiden Türkiye'nin bazı bölgeleri için kuvvetli yağış ve sel uyarısı yapıldı. Buna karşılık Marmara'da sıcaklığı 8 ila 10 derece artması bekleniyor.

Hava sıcaklığı, iç ve batı bölgelerde kuvvetli lodosla birlikte hissedilir derecede (8 ila 10) artacak, doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, batı bölgelerde görülecek olan yağışların; öğle saatlerinde İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde, gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile Isparta çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis görülecek.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'de öğle saatlerine kadar kuvvetli (40-60 km/s) olarak esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Marmara ve Güney Ege Kıyılarında kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) olarak esmesi tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın doğu ilçelerinde sağanak; gece saatlerinde Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:

İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerine kadar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) olarak esmesi bekleniyor. (12)

ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek. (3)

İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. (13)

ADANA: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı (10)

ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. (13)

SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu (10)

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. (-7)

VAN: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. (-2)

DİYARBAKIR: Parçalı zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. (4)

Bölgelere göre hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, akşam ve gece saatlerinde Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde öğle saatlerine kadar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) olarak esmesi tahmin ediliyor.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, Kıyı Ege'de sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de sabah ve öğle saatlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s), akşam ve gece saatlerinde Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli (30-50 km/s) olarak esmesi tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ: Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Batı Akdeniz ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sağanak, Burdur ile gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale öğle saatlerinden itibaren batısının (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ve Konya) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, bölgenin doğusunda yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin yağışlı geçecek. Yağışlar kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Rüzgarın; bölge genelinde öğle saatlerine kadar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor. Lodos ve ilave yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı (Sel, su baskını vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Amasya ve Çorum çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde eğimin fazla olduğu alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeyinde kuvvetli olmak üzere, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde eğimin fazla olduğu alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı, zamanla batısı çok bulutlu akşam ve gece saatlerinde Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.