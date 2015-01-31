Marmara'da fırtına alarmı, havada 229, denizde 18 sefer iptal!

THY, bugün ve yarın yapacağı 229 seferi "meteorolojik rapor doğrultusunda olumsuz hava koşulları beklendiği" gerekçesiyle iptal etti. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitelerinden, bugün yapılması planlanan bazı seferlerini, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle:

07.00 Yenikapı - Bandırma Hızlı Feribot seferi

07.15 Yalova - Yenikapı Ferry Cat Tipi Hızlı Feribot seferi

07.30 Yenikapı - Bursa Hızlı Feribot seferi

07.30 Yenikapı - Bursa Hızlı Feribot seferi

07.30 Bursa - Yenikapı Hızlı Feribot seferi

08.00 Bursa - Armutlu - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü seferi

08.15 Yenikapı - Yalova Ferry Cat Tipi Hızlı Feribot seferi

08.40 Kadıköy - Yenikapı - Bursa Deniz Otobüsü seferi

09.00 Bursa - Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü seferi

09.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü seferi

18.30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot seferi

BUDO'nun iptal ettiği seferler ise şöyle:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

08.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi

10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

12.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

13.45 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

Gökçeada’ya 2 gün ulaşım yok

Çanakkale Boğazı ve adalara deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması; dün, bugün ve yarınki Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan bütün seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. Geyikli- Bozcaada seferleri de aynı şekilde iptal edildi. Bursa-İstanbul arası çalışan BUDO da deniz uçağı seferlerini iptal etti.

Karlar eriyip sel olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yüksekliğinin kayak merkezleri olan Bursa Uludağ’da 185, Kocaeli Kartepe’de 177, Bolu Kartalkaya’da 168, Isparta Davraz’da 135, Çankırı Ilgaz’da 90, Manisa Spil dağında 25 santimetre olduğunu belirtti. Kuvvetli lodos fırtınasıyla birlikte hava sıcaklıklarında artış ve yağış beklendiği açıklandı. Yetkililer sıcaklığa bağlı kar erimelerinin neden olabileceği ani sel ve taşkın riskine dikkat çekerek uyarıda bulundu.