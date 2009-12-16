Marmara'da fay hattıyla ilgili ilk çalışma sonuçları açıklandı

Prof. Naci Görür, son araştırmayla Marmara Denizi tabanındaki fayların bazı bölümlerinde gaz ve sıvı çıkışları olduğunun tespit edildiğini söyledi. Çıkışların Tekirdağ ile Silivri arasında zirve yaptığı belirtildi



Marmara Denizi’nde fay hattıyla ilgili ilk çalışmayı gerçekleştiren Fransız Le Suroit gemisinin, 4 Kasım-14 Aralık 2009 tarihleri arasında, AB’nin “Avrupa Denizleri Gözlem Ağı İstasyonları (ESONET) Projesi” çerçevesinde Marmara Denizi’nde kurulacak deniz altı gözlem istasyonlarıyla ilgili yaptığı çalışmanın sonuçları açıklandı.



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür, son araştırmayla Marmara Denizi tabanındaki fayların bazı bölümlerinde gaz ve sıvı çıkışları olduğunun tespit edildiğini vurguladı.





Deprem alarmı



Görür, “Marmara Denizi’nde açığa çıkan gaz ve sıvı, denizaltında gözlem istasyonları kurularak kimyasal ve fiziksel olarak gözlemlenebilir. Marmara Denizi’nde kimyasal ve fiziksel değişimleri gözlemek bir bakıma deprem süreci başladığında, depremin ayak seslerini önceden duymak anlamına gelir” dedi.



ESONET projesiyle tüm Avrupa denizlerinde kurulmak istenen deniz altı gözlem istasyonlarının, bu denizlerdeki deprem başta olmak üzere doğal tehlikeleri gözlemleyeceğini dile getiren Görür, bu projeye Marmara Denizi’nin de eklenmesinin önemli olduğunu vurguladı.



Bilim adamlarının, 1999 depreminden sonra Marmara’da 30 yıl içinde deprem olacağını söylediğini anımsatan Görür, “Artık Marmara’da deprem alarmı verildi. Deprem tehlikesi kapıda ve bu tehlike de geçmeyecektir. Bu alarmın ülkeyi yönetenlerce de ciddiye alınması lazım” diye konuştu.

Bu dönemde gözlem istasyonlarının kurulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Görür, şunları söyledi:





Hükümet desteklemeli



“İstasyonların yerleri belirlendi. Ancak, bunun için işletme dahil 10 milyon euro’ya ihtiyaç var. Önümüzdeki mayıs ayında projemizi Devlet Planlama Teşkilatı’na (DPT) vereceğiz. Eğer Başbakanlığa bağlı DPT olumlu karşılarsa bu proje gerçekleştirilecek, yani istasyonlar kurulacak. Yani, depremin ayak seslerini duyabilmemiz için bu projenin hükümet tarafından maddi olarak desteklenmesi gerekir.”





Silivri'de zirve yapıyor



Beyoğlu’ndaki Fransız Sarayı’nda dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Fransa Deniz Araştırmaları Enstitüsü’nden (IFREMER) Prof. Dr. Lois Geli de Le Suroit gemisinin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.



Geli, Marmara Denizi tabanındaki fay hatlarından gaz ve petrol çıkışları olduğunu belirlediklerini belirterek, “Bu çıkışlar Küçükçekmece’nin güneyinde ve Tekirdağ ile Silivri arasında zirve yapıyor” dedi. İTÜ Maden Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Namık Çağatay da Fransızların önerdiği denizaltı gözlem istasyonların-dan birinin Küçükçekmece’nin 12 km. güneyine, diğerinin Marmara Adası’nın 15-20 km. kuzeyine kurulmasının planlandığını söyledi. Çağatay, bir pilot istasyonun da Gebze’nin 5 km. güneyine kurulduğunu anlattı.