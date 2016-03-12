Marmara'da dev köpek balığı bulundu

Tekirdağ'da ava çıkan balıkçının ağına, yaklaşık 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Radikal’in haberine göre, Tekirdağ balıkçı barınağından teknesiyle Marmara Denizi'ne ava çıkan Erdal Coşkunçay, ağlarını topladığı sırada köpek balığını fark etti.

Ağa takılan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki camgöz cinsi köpek balığı, denizden çıkarılmadan tekneyle barınağa kadar getirildi.

Dev köpek balığı, diğer balıkçıların yardımıyla vinç kullanılarak denizden çıkarıldı.

Vatandaşlar da cep telefonuyla köpek balığının fotoğrafını çekti.

Balıkçı İdris Şeremet, köpek balığının çok büyük olduğunu ve güçlükle denizden çıkarabildiklerini belirterek, "Gördüğünüz gibi 20 kişiyle zor içeriye alabildik. Arkadaşımıza yardım ettik. Bu şimdi İstanbul'da balık haline gidecek ve ihaleyle satılığa çıkartılacak. 1 tonun üzerinde ağırlığı var" dedi.