T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Marmara'da dev köpek balığı bulundu

Tekirdağ'da yaklaşık 1 ton ağırlığındaki balık ağlara takıldı

Fotoğraf: Arşiv

12 Mart 2016 21:06

Tekirdağ'da ava çıkan balıkçının ağına, yaklaşık 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Radikal’in haberine göre, Tekirdağ balıkçı barınağından teknesiyle Marmara Denizi'ne ava çıkan Erdal Coşkunçay, ağlarını topladığı sırada köpek balığını fark etti. 

Ağa takılan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki camgöz cinsi köpek balığı, denizden çıkarılmadan tekneyle barınağa kadar getirildi. 

Dev köpek balığı, diğer balıkçıların yardımıyla vinç kullanılarak denizden çıkarıldı. 

Vatandaşlar da cep telefonuyla köpek balığının fotoğrafını çekti. 

Balıkçı İdris Şeremet, köpek balığının çok büyük olduğunu ve güçlükle denizden çıkarabildiklerini belirterek, "Gördüğünüz gibi 20 kişiyle zor içeriye alabildik. Arkadaşımıza yardım ettik. Bu şimdi İstanbul'da balık haline gidecek ve ihaleyle satılığa çıkartılacak. 1 tonun üzerinde ağırlığı var" dedi. 

ETİKETLER

tekirdağköpek balığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24