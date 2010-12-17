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Yaşam

MARMARA'DA DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ TEKİRDAĞ (A.A)

17 Aralık 2010 12:51

-MARMARA'DA DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ TEKİRDAĞ (A.A) - 17.12.2010 - Marmara'da dün gece saatlerinde etkisini arttıran poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden yerli ve yabancı bandıralı 38 şilep ve tanker, saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yollarına devam edemeyince rotalarını Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahiline çevirerek demirledi. Gemilerdeki personel, fırtına ve 2,5 metreye ulaşan dalgalar yüzünden karaya çıkamayarak geceyi gemilerinde geçirmek zorunda kaldı. 27 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker, fırtınanın etkisinin azalması üzerine saat 07.30 sıralarında Şarköy'den demir alarak boğazlardan geçmek üzere rotalarına göre hareket etti. 11 gemi ise hava koşullarının daha da iyileşmesi için Şarköy'de bekliyor. Fırtına, Şarköylü balıkçıları da olumsuz etkiledi. Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan bazı balıkçılar balığa çıkmazken, Marmara'da balıkta bulunan tekneler ise geriye dönerek Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarına sığındı.

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