Marmara'da 42 yılın yağış rekoru kırıldı!

Marmara Bölgesi son yılların en yağışlı bahar aylarını yaşıyor. Edirne Uzunköprü'de son 42 yılın yağış rekoru kırıldı. Kentte son 24 saatte metrekareye 136.2 kilogram yağış düştü.

Bölgede ölçülebilen yağış rekorları Yalova ve Tekirdağ'da bulunuyor. Bunlar da sonbahar aylarında gerçekleşti. Ancak 18 Mayıs 06.00 ile 19 Mayıs 06. 00 saatleri arasında Uzunköprü'ye düşen yağış Marmara Bölgesi'nde gözlenen tüm zamanların üçüncü büyük yağışı oldu.

Uzunköprü'ye 24 saatte Marmara Bölgesi'nde son 42 yılın Mayıs ayında gözlenen en yoğun yağış düştü. Metrekareye düşen 136.2 kilogramlık yağış bölgenin tamamında gözlenen rekor yağışlar sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti.

Marmara Bölgesi'nin yağış rekorlarında 181.9 kilogramla Yalova ilk 140.1 kilogramla Tekirdağ ikinci sırada yer alıyor. Ancak bu yağışlarin ikisi de sonbahar aylarında yaşandı.

DHA'nın meteorolojik arşivlerden derlediği bilgilere göre, Tekirdağ'deki rekor yağış 1997 yılının Ekim ayında, Yalova'daki rekor yağış ise 1981 yılının Eylül ayında yaşandı. Aslında sıradışı büyüklükteki yağışların neredeyse tamamı sonbahar aylarına denk geliyor. Ancak Uzunköprü böylesine bir yağışı Mayıs ayında almasıyla da bir ilk oldu. Marmara Bölgesi'nin tamamında yaşanan rekor yağışlar incelendiğinde Edirne, Uzunköprü'de yaşanan felaket gibi yağışın büyüklüğü ortaya çıkıyor.

En çok yağış nerede?

Yalova, 10 Eylül 1981 : 181.9 kg

Tekirdağ, 16 Ekim 1997: 140.1 kg

UZUNKÖPRÜ (EDİRNE) 18 MAYIS 2012 : 136.2 KG

İstanbul, 10 Ekim 1981: 136.1 kg

Sakarya, 26 Haziran 1999: 127.7 kg

Balıkesir, 16 Kasım 2004 126.8 kg

Kocaeli, 14 Ağustos 2001: 125.8 kg

Bursa, 14 Ekim 2010 :114 kg

Çanakkale, 15 Mayıs 1996: 110 kg

Kırklareli, 15 Ekim 1973 : 84.8 kg

Türkiye geneline bakıldığında ise Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde iller en üst sırada yer alıyor. Arşivlere göre, Antalya 1974 yılının Şubat'ında metrekareye 232.8 kilogram yağış aldı. 2011 yılının Eylül ayında Rize'de ölçülen yağış ise metrekareye tam 226.6 kilogram oldu.