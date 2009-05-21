Marmarabirlik'ten yeni ürün

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), tuzu alınarak sirke ağırlıklı ortamda işlenen turşu tipi "Sirkeli çizik siyah zeytin"i piyasaya sürdü.



Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Refi Taviloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sirkeli çizik siyah zeytin"i özellikle yurt dışına yönelik düşündüklerini belirterek, batı ülkelerinin damak tadına uygun olduğu için "İspanyol tipi" zeytine rakip olarak piyasaya sürdüklerini söyledi.



Bu ürünün damakta bıraktığı tadın özellikle "Yunan kalamatası"na yakın olduğuna değinen Taviloğlu, şöyle konuştu:



"Kalamata bugün dünyanın her yerinde kabul gören bir ürün ve işleme çeşidi. Biz de o işleme çeşidine yakın, bir işlem uyguladık. Bu ürünün üzerinde çalışıyoruz, önümüzdeki dönemde de çalışacağız ve taze üründen yapılırsa belki çok daha iyi sonuç verecek. Şu an mamul ürünümüzden bu işi yaptık ki bugünkü sonuçlar da güzel."



Refi Taviloğlu, "Sirkeli çizik siyah zeytin"i, tuzu alınarak sirke ağırlıklı ortamda işlenen "Turşu tipi zeytin" olarak tanımladıklarını kaydetti.

