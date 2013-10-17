Marmara ve Ege'de su baskını alarmı

İstanbul kuvvetli yağmur etkisini yarın sabah saatlerinden itibaren göstermeye başlayacak. Yarın sıcaklık 17 dereceye kadar inecek. Cuma günü ise hava daha da soğuk olacak. Sıcaklık karayelle birlikte 15 dereceye inecek.

Ankara'da sağanak yağmur öğleden sonra başlayacak. Akşam saatlerinde kuvvetlenecek olan yağmura rağmen lodos nedeniyle sıcaklık 22 derece civarında seyredecek. Cuma günü sıcaklıklarda sert bir düşüş yaşanacak ve dereceler 15'i gösterecek.

İzmir ve Bursa yağmur gök gürültülü ve şiddetli yağacağından su baskını riski yüksek. Sıcaklık ise 20 derece...

Taşkın riski var

Marmara'ya gök gürültülü kuvvetli yağmurlar geliyor. Trakya, Çanakkale ve Balıkesir civarında taşkın riski var. Cuma günü ise yağış bölgenin doğusunda risk yaratacak ve hava da soğuyacak.

Ege gök gürültülü sağanakların en şiddetli olacağı bölge... Manisa'dan, İzmir, Aydın ve Muğla'ya kadar olan kesimde su baskını ve yıldırım riski yüksek. Cuma günü ise yağış kıyılarda etkisini kaybedecek.

İç Anadolu'da yağış Eskişehir-Konya arasında başlıyor. Sivas-Kayseri civarına Cuma günü ulaşacak ve aynı gün bölgenin geneli soğuk havanın etkisine girecek.

Akdeniz'de önce Antalya civarı kuvvetli sağanaklardan etkilenecek ve lodos da kuvvetli. Mersin-Adana arası ve Güneydoğu'yu sağanak yağmur cuma günü etkisi altına alacak. Aynı gün Adana, Hatay arasında su baskını riski var.

Doğu Anadolu ise batının aksine bayramı güneşli ve ılık bir havayla tamamlayacak. Ama cumartesi günü bu bölgeye de sağanak yağmur ve soğuk hava geliyor.

Karadeniz'in doğusu güneşli ve ılıkken, Bolu, Zonguldak, Kastamonu arası yağışın etkisine giriyor. Samsun-Ordu arasında yağmur cuma günü başlayacak ve akşama doğru kuvvetlenecek. Doğu Karadeniz'e yağışlı hava cumartesi günü ilerleyecek.