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Yaşam

Marmara ve Ege'ye yağmur geliyor: İstanbul’da sıcaklık 10 derece düşecek

20 Temmuz 2021 15:53

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, aşırı sıcak hava ve nemin bunalttığını ancak yarından itibaren Marmara ve Ege’ye yağmur geleceğini duyurdu.

‘‘Romanya üzerinden gelecek olacak serin ve yağışlı havayı ilk İstanbul hissedecek. İstanbul’da perşembe günü sıcaklık 10 derece birden düşerek 24-25 derece olacak” diyen Çalışkan, “Doğu Karadeniz’in dikkatli olması gerekiyor çünkü yağış o bölgede çok şiddetli olabilir. İzmir, Çeşme ve Bodrum’da serinleme çarşamba akşamı, Akdeniz’deyse perşembe günü olacak” bilgisini aktardı.

 

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