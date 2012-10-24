Marmara ve Avşa adalarını sel ve heyelan vurdu!

Balıkesir'e bağlı Marmara, Avşa ve Paşalimanı adalarında, yoğun yağış nedeniyle sel ve heyelan meydana geldi. Belediye ekipleri cadde ve sokakları basan çamurları temizlemeye çalıştı. İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Beykoz'da heyelan meydana geldi. Beykoz Riva Yolu yağmur nedeniyle kayan toprak ve devrilen ağaçlarla kapandı. Meteoroloji, Trakya Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışın bugün sabah saatlerine kadar etkisini arttırarak devam edeceğini açıkladı.



Aşırı yağışlar, Balıkesir’e bağlı Marmara ve Avşa adalarını vurdu.

Dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden sağanak yağış, sel ve ardından heyelana neden oldu.

İki adada bir çok ev ve işyeri çamurlu suların altında kalırken, büyük çapta maddi zarar oluştu.

Heyelan nedeniyle bazı köylerin ulaşıma kapandığı Marmara Adası’na, dün akşam saatlerinde Kızılay tarafından gıda yardımı yapıldı.

Yağışın sürdüğü bölgede iş makinalarıyla su ve toprak dolan binları temizleme çalışmaları sürüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Balıkesir Valisi Ahmet Turhan, "Özellikle belediyelerimizin imar çalışmalarında dere yataklarının kapatıldığı, evler yapıldığı, üzerlerinin örtüldüğü görülmüştür. Her mevsimde sel olaylarının olduğu da dikkate alınarak, dere yataklarının açılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an itibariyle ciddi bir tehlike söz konusu değil. Yağışların devam etme özelliği de göz önüne alındığında iş makineleriyle gerekli çalışmalarımız devam ediyor'' diye konuştu.



'Zararları karşılayacağız'



Afetle ilgili hasar tespit çalışmalarının başladığını kaydeden vali, bazı ev ve iş yerlerinin çamur altında kaldığını kaydederek şöyle devam etti:

''Avşa Adası'nda helikopterle yaptığımız tespitlerde okul ve caminin bulunduğu mahalle su altında. Vatandaşlarımızın ev eşyaları kullanılamaz hale gelmiş. Bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Zararları mümkün olduğu kadar karşılayacağız'



Beykoz ve Sarıyer su altında



İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Beykoz'da heyelan meydana geldi. Beykoz Riva Yolu yağmur nedeniyle kayan toprak ve devrilen ağaçlarla kapandı.



İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Beykoz'a bağlı Değirmendere Köyü sapağında heyelan meydana geldi.

Beykoz Riva Yolu yağmur nedeniyle kayan toprak ve devrilen ağaçlarla kapandı.

Yolda kalan vatandaşlar çareyi kendi imkanları ile yolu açmakta buldu.

Yol kenarında bulunan bir trafik levhası ile yolda bulunan taşları ve toprağı temizleyen vatandaşlar mahsur kalan araçlarını kurtardı.

Öte yandan sağanak nedeniyle trafoların patlaması sonucunda köylere elektrik verilemiyor.

Yağış nedeniyle Beykoz'a çevre ilçelerden yardım amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji, Trakya Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışın bugün sabah saatlerine kadar etkisini arttırarak devam edeceğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Saray ve Çerkezköy ilçeleri başta olmak üzere, Tekirdağ il geneli ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Vize ilçelerinde, sağanak yağışın etkisini artırarak sabah saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi. Açıklamada sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Çarşamba sabah saatlerine kadar , Saray ve Çerkezköy ilçeleri başta olmak üzere Tekirdağ il geneli ile Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Vize ilçelerinde yağışın etkisini arttırarak şiddetli (76-100kg/metrekare) ve lokal olarak aşırı (100kg/metrekare üzeri) olarak devam etmesi beklenmektedir. Dün bölgede meydana gelen aşırı yağışlar sonucu, toprağın doygun olması, derelerdeki debilerin yüksek olması ve bugün içerisinde de aşırı yağışların devam edecek olması nedeniyle başta sel tehlikesi olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara ( sel, su baskını, ulaşımda aksama, yıldırım vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."