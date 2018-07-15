T24 LogoT24 Logo
Gündem

Marmara Üniversitesi'nin yeni rektörü Erol Özvar kimdir?

Prof.Dr. Erol Özavar ile birlikte 6 rektör bugün cumhurbaşkanlığı kararıyla tarafından atandı

15 Temmuz 2018 13:14

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Erol Özvar atandı.

Erol Özvar kimdir?

Erol Özvar 1966 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini aynı şehirde tamamladı. 1998'de Marmara Üniversitesi'nde "17. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesi'nde Değişim: Rum Eyaletinde Hazine Defterdarlığından Voyvodalığa Geçiş" konulu doktora tezini sundu.

Erol Özvar, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde öğretim üyesidir. Prof.Dr. Erol Özavar ile birlikte 6 rektör bugün cumhurbaşkanlığı kararıyla tarafından atandı.

ETİKETLER

Erol ÖzvarMarmara Üniversitesirektör
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24