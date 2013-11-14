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Yaşam

Marmara Üniversitesi'nde yine kavga

Her sınav dönemi karşıt görüşlü öğrencilerin çatıştığı Marmara Üniversitesi'nde yine taşlı sopalı kavga çıktı

14 Kasım 2013 01:22

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde saat 17.30 sıralarında karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasında gerginlik yaşandı. Öğrenci grupları uzun süre sloganlar atarak üniversite içinde beklediler. Çevik kuvvet ekipleri bunun üzerine üniversitenin önüne gelerek güvenlik önlemi aldı. Öğrenci grupları dışarı çıktıklarında birbirlerine taş, şişe ve sopalarla saldırdılar. Öğrenci gruplarının kavgasına çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. İki grubun arasına giren çevik kuvvet ekipleri grupları üniversite önünden uzaklaştırdı. Bu sırada bir grup öğrenci tekrar toplanarak üniversite önüne geldi. Bu grup kendilerini uzaklaştırmaya çalışan polis ekiplerinin üzerine taş ve şişe attılar. Taşlı sopalı kavga sırasında yoldan geçen vatandaşlar da etkilendi. Kavgadan kaçan vatandaşlar çevredeki işyerlerine sığındılar. Öğrenci grupları arasındaki kavga ara sokaklarda uzun süre devam ederken polis ekipleri kavgaya karışan çok sayıda öğrenciyi gözaltına aldı. Çevik kuvvet ekiplerinin üniversite önündeki güvenlik önlemi devam ediyor.

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