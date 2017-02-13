Marmara Üniversitesi’nde ‘KHK’ eylemine saldırı!

Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde 686 Kanun Hükmünde Kararname (KH) ile ihraç edilen akademisyenlere destek için yapılan eyleme bir grup soda şişeleriyle saldırdı.

Evrensel’den Eylem Nazlıer’in haberine göre, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi ve İstanbul Tabip Odası’nın düzenlediği eyleme ihraç edilen akademisyenlerin de aralarında olduğu öğretim görevlileri, öğrenciler katıldı. Üniversite içinde toplanan kitle sloganlarla kampüs önüne gelerek "Akademi Susturulamaz, Geri Döneceğiz” pankartı açtı.

“Vedat etmiyoruz, geri döneceğiz”

Göztepe kampüsü önünde açıklama yapan Üniversiteden atılan Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Funda Karapehlivan, “Üniversitelerden muhaliflerin, barış isteyenlerin, bilimsel düşüncenin tasfiyesi sürecini yaşıyoruz. Ama buraya geri döneceğiz ve bu koca kapıları, demir parmaklıkları ve duvarları yıkmak için geri döneceğiz. Veda etmiyoruz. Biz bilimsel üretim yapmaya, öğrencilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkürler” dedi.

“Hukuk bu ülkede tekrar tesis edilecek”

Halen görevine devan eden İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Özgür Müftüoğlu da, “Bugün KHK ile birlikte Türkiye’de sadece barış istediği için Türkiye’de 173 akademisyen üniversiteden ihraç edildi. Marmara Üniversitesi’nden de 23 akademisyen ihraç edildi. Bu hükümetin temsilcileri dahi, bu kararın arkasında duramadılar. Hükümetin temsilcileri, topu, suçu YÖK’e attılar. YÖK rektörlüklere attı. Ama biz şunu biliyoruz, bu suçu, bu hukuksuzluğu hep beraber işlediler, gerçekleştirdiler. Üniversitelerde rektörlükler adeta ispiyonculuk yaparak, isimler vererek bu şekilde bu sonucun ortaya çıkmasına neden oldular. Her şey hukuksuzluk. Tamamen hukuksuz bir sürecin sonucudur bu. Hukuk bu ülkede tekrar tesis edilecek ve elbette bu arkadaşlarımız üniversitelerine dönecektir” dedi.

6 kişi gözaltında

Açıklama devam ettiği esnada kampüs kapısı önünde toplanan kitleye kampüs içinden soda şişeleri atıldı. "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Üniversitede PKK istemiyoruz", "Vatan sana canım feda" "Ülkücü hareket engellenemez" sloganları atan ırkçı grup öğrencilere ve akademisyenlere soda şişeleri attı. Polis saldırgan grubundan 6 kişiyi gözaltına aldı.

“Gün gelecek devran dönecek”

Açıklamanın ardından bir grup öğrenci ile birlikte içeriye giren akademisyenler, odalarındaki eşyalarını aldı. Dışarıya çıkan akademisyenler ve öğrenciler daha sonra, “Gün gelecek, devran dönecek Marmara bizimle özgürleşecek” , "Hocama dokunma, akademi isyanda” sloganları attı. Kitle daha sonra polis nezaretinde belediye otobüslerine bindirilerek üniversiteden uzaklaştırıldı.