Marmara Üniversitesi karıştı, sınavlar iptal

T24 - Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi elinden hafif şekilde yaralandı. Sınavların iptaline neden olan olayların devam etmesi ihtimaline karşılık, yerleşke önünde Çevik Kuvvet ekipleri bekletiliyor.



Olay, İletişim Fakültesi'nin Nişantaşı Yerleşkesi'nde gerçekleşti. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Germiyan Kampusu'nda öldürülen öğrencinin fotoğraflarını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin duvarlarına asan grupla karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. İddiaya göre karşıt görüşlü gruplar arasında dün akşam saatlerinde başlayan gerginlik bugün de devam etti. Yerleşkenin içinde birbirleri ile sözlü atışma yaşayan grupların tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişinin elinden bıçakla yaralandığı ileri sürüldü.





1 ayda ikinci olay



Yaklaşık bir ay önce de olayların yaşandığı ve bir öğrencinin bıçaklanarak yaralandığı üniversite yerleşkesinde, olay sonrası güvenlik önlemi artırıldı. Üniversiteye takviye Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Üniversite girişlerinde güvenlik görevlileri öğrencilerin üstlerini ve eşyalarını arayarak içeri aldı.



Olay yerine gelen polis ekipleri de soruşturmayı sürdürüyor. Olayla ilgili gözaltı olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.



Fakültede öğleden sonra yapılacak sınavların iptal edildiği duyurularak okula gelen öğrenciler geri çevrildi.





