Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin tartışılan eski dekanı AKP'den milletvekili olmak için başvurdu

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin eski dekanı Yusuf Devran, genel seçimler öncesinde Gümüşhane’de AKP’den milletvekili aday adayı oldu.

Dekanlık süresi boyunca öğrencilere ve akademisyenlere açtığı soruşturmalarla, fişlemelerle, jüriye yüksek lisans sınavında okula kabul edilecek öğrenciler için bir liste vermekle, buna itiraz eden öğretim üyesini tehdit edip fiziksel şiddet uygulamakla gündeme gelen Yusuf Devran, Temmuz 2014'te görev süresinin sona ermesi nedeniyle dekanlığı bırakmıştı.

Gümüşhane.gen.tr adlı sitede yer alan habere göre, Gümüşhane’den milletvekili olmak için AKP'ye başvuru yapan ilk isim Yusuf Devran oldu.

Üniversitede dekanlık yaptığı dönemde baskıcı faaliyetleri nedeniyle pek çok habere konu olan Devran, İletişim Fakültesi öğrencilerinden Mikail Boz’u Ekşi Sözlük'te yazdığı yazı nedeniyle okuldan uzaklaştırmış, fakültenin TV stüdyosunda uzman olan Sinan Binay’ın fakülteye girişini ise Twitter ’a yazdığı iletiler nedeniyle yasaklamıştı. Eski dekan Devran ayrıca Eğitim-Sen üyelerinin e-mail grubuna girerek kendisi hakkında yazılar yazan Eğitim-Sen işyeri temsilcisi Dr. Uraz Utku Aydın hakkında disiplin ve ceza soruşturması açmıştı.