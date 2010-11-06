Marmara sise teslim oldu

T24 - Marmara Bölgesi beyaz duvarın esiri oldu. Çanakkale Boğazı 13 saattir kapalı, İstanbul Boğazı'nda ise transit gemi geçişleri yapılamıyor. İDO Dış hat seferlerini iptal etti, şehirhatlarında da vapur sefeleri yapılamıyor. Sabiha Gökçen Havaalanı'na inemeyen bir çok uçak Atatürk Havaalanı'na yönlendirildi. İstanbul trafiğinde ise sis yoğunluğu köprülerde kendini hissettiriyor.

Önceki gün Marmara Bölgesi'nde deniz ve kara ulaşımında aksamalara neden olan ve dün gündüz etkisini yitiren sis, gece yine deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Marmara Denizi'nde vapur seferleri dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini gecede devam ettiren sis nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden yerli ve yabancı bandıralı 48 şilep ve tanker, yüzünden görüş mesafesinin yer yer 10 metreye düşmesi ve Çanakkale Boğazı'nın çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılması nedeniyle yollarına devam edemedi.



Gemiler Şarköy'e demirledi

Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından telsiz kanalı ile boğazlardan geçmemeleri konusunda uyarılan gemiler, rotalarını Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi sahillerine çevirerek demirledi. Geceyi de Şarköy sahilinde geçiren gemiler gece sabaha kadar sirenlerini çalarak uyarıda bulundu. Sisin sabah saatlerinde etkisini azaltmasının ardından saat 39 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker Şarköy'den demir alarak boğazlardan geçmek üzere hareket etti. 9 gemi ise sisin tamamen etkisin kaybetmesi için Şarköy de demirli olarak bekliyor.



Balıkçılar barınaklara sığındı



Sis, balıkçıları da etkiledi. Bazı balıkçı tekneleri balığa çıkamazken, Marmara'da balıkta olan tekneler de geri dönerek Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarına sığındı.

Yoğun sis nedeniyle zorlanan sürücüler de sis lambalarını açıp trafikte ilerlemeye ve araç mesafelerini koruyarak kazaları önlemeye çalıştı. Trafik ekipleri de sis lambalarının yakılması ve yavaş seyredilmesi konusunda sürücüleri sık sık uyarıldı.



Çanakkale Boğazı 13 saattir kapalı

Çanakkale Boğazı'nda, yoğun sis nedeniyle dün geceden itibaren çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine izin verilmiyor.

Çanakkale Boğazı'nda dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş uzaklığı yer yer sıfıra düştü. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, saat 19.55 itibariyle 36 mil uzunluğundaki Çanakkale Boğazı'nı, Ege ve Marmara yönlerinden çift yönlü olarak deniz trafiğine kapattı. VTS yetkilileri, tüm gemilere İngilizce ve Türkçe olarak telsiz anonsları yaparak, Çanakkale Boğazı'nın deniz trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Boğaz, halen transit gemi geçişlerine kapalı bulunuyor.



Hava ulaşımı da etkilendi

Aakşam saatlerinden itibaren İstanbul’u etkisi altına alan yoğun sis, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin 200 metreye düşmesi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapamayan uçaklar divert (yönlendirilerek) ederek Atatürk Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı. Yoğun sis nedeniyle Sun Express Havayolları’nın XQ 9471 ve XQ851, Corendon Havayolları’na ait CAI855, Pegasus Havayolları’nın H9181 ve H94115, Air Arabia Havayolları’nın G9283 ve G92437, sefer sayılı uçakları Atatürk Havalimanı’na iniş yapmak zorunda kaldı.



