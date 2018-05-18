'Marmara öldürülüyor': İSKİ'nin atık borularında sızıntı var

İSKİ’nin kanalizasyon atıklarını Marmara Denizi’nin derin noktalarına boşaltan hatlarında çatlaklar olduğu ve bunun hem denizde hem kentte çevre kirliliğine sebep olduğu iddia edildi. CHP’li meclis üyesi Tarık Balyalı, İBB’ye soru önergesi verdi. Balyalı, “Adalar çevresindeki deşarj hatlarında hasar var. Yine Baltalimanı hattında çökme var ve molozla dolmuş. Bu yüzden atıklar Baltalimanı Deresi’ne boşalıyor ve bu da ciddi bir çevre kirliliği yaratıp kötü kokuya sebep oluyor” dedi.

Balyalı, "Baltalimanı deresinde oluşan çevre kirliliğinin ve kötü kokuların sebebinin Baltalimanı atıksu deşarj hattında çökme olması ve atıksuların bir kısmının dereye boşaltılması olduğu iddiası doğru mudur?" diye sordu.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Marmara Denizi her geçen gün biraz daha kirleniyor. İSKİ, her gün İstanbul’da toplanan kanalizasyon atıklarını arıtma tesislerinde topladıktan sonra ön ve biyolojik arıtma tesislerinden Marmara Denizi’nin derin noktalarına deşarj ediyor. CHP’li Meclis üyesi Tarık Balyalı bu hatlarda çatlaklar olduğunu ve bunun da çevre kirliliği yarattığını tespit etti. Balyalı “Elimizdeki bilgilere göre bu hatların önemli bir kısmının kamerayla takibi yapılmadığı ortaya çıktı. Takibi yapılanların da önemli bir kısmında hasar olduğu söyleniyor. Bu hasarlardan çeşitli noktalara atık sular akıyor ve ciddi çevre kirliliği yaratıyor” dedi.

Mercanlar neden taşındı?

“Mesela Adalar çevresindeki deşarj hatlarında ciddi bir hasar var. Yine Baltalimanı hattının daha başlangıç noktalarında çökme var ve molozla dolmuş. Bu nedenle atıkların bir kısmı Baltalimanı deresine boşalıyor ve bu da ciddi bir çevre kirliliği yaratıp kötü kokuya sebep oluyor” diyen Balyalı derin deşarj hatlarının bir an önce tamamının kontrol ve bakımının yapılması gerektiğini vurguladı. Balyalı deşarj hatlarındaki sorunların Marmara Denizi’nde kirlilik yarattığını anımsatarak “Bu da deniz içindeki ekolojik yaşamı etkiliyor. Marmara Denizi’ndeki balık türlerinin azalması ve çevre kirliliği nedeniyle Adalar çevresindeki kırmızı mercanların neslinin tükenme tehlikesine girerek buradan taşınması bunlara örnektir” diye konuştu.

Balyalı, kirliliğin boyutunu sordu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) önceki günkü oturumunda konuyu gündeme taşıyan Tarık Balyalı verdiği soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

* “Derin deniz deşarj hatlarını kamerayla izleme sonrasında kaç adet rapor İSKİ’ye ulaşmıştır?

* İSKİ’ye ulaşan raporlara göre hangi Deşarj hatlarında sorunlar ortaya çıkartılmıştır?

* İSKİ’ye ulaşan raporlar sonrasında deşarj hatlarında hangi bakım ve onarım işleri yapılmıştır?

* Bugüne kadar kamera ile izleme işlemi yapılmayan deşarj hattı var mıdır?

* Derin deniz deşarj hatlarında oluşan arıza, sızıntı ya da kırılma noktalarından Marmara Denizi’ne ulaşan kirlilik ne boyuttadır? Bu kirlilikle alakalı olarak çevresel değerlendirme yapılmış mıdır? Yapıldıysa oluşan kirliliğin Marmara Denizi’ne verdiği zarar ne boyuttadır?

* Deniz kirliliğine bağlı olarak deniz canlılarının yaşam alanlarında olumsuz etkiler görülmüş müdür? Marmara Denizi’ndeki kırmızı mercanların taşınması sızıntı yüzünden mi?

* Baltalimanı deresinde oluşan çevre kirliliğinin ve kötü kokuların sebebinin Baltalimanı atıksu deşarj hattında çökme olması ve atıksuların bir kısmının dereye boşaltılması olduğu iddiası doğru mudur?”