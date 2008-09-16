Marmara N Denizcilik A.Ş: "Gemimizin gerekli tüm kurtarma donanımı mevcuttur"

Bandırma Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra batan ‘Hayat N’ adlı ro-ro gemisinin sahibi Marmara N Denizcilik A.Ş'den yapılan açıklamada, batan geminin gerekli tüm kurtarma donanımının bulunduğu belirtildi.

Yazılı açıklamada, Hayat N adlı ro-ro gemisinin dün gece batmasını takiben "olaya ilişkin gerek şoför ve gerekse olay yerinden edinildiği belirtilen bazı eksik ve yanlış bilgiler içeren açıklamaların" bazı basın kuruluşlarında yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, bilgi ve olay anlatımlarının eksik bilgiden ve kazanın heyecanı ile yapılmış spekülatif açıklamalar ve anlatımlardan kaynaklandığı savunuldu.

Gemiyi terk esnasında bazı şoförlere can yeleği yerine yağmurluk verildiği bilgisinin gerçeği yansıtmadığı iddia edilen açıklamada, kazazedelere dağıtılan giysinin, kişiyi hipodermiden koruyan yağmurluğa benzeyen ısı koruyucu elbise olduğu kaydedildi.

"Gemimizin gerekli tüm kurtarma donanımı mevcuttur" denilen açıklamada, geminin 5 Ağustos'ta yapılan ‘survey’ denetiminde, seyahat edebilme yeterliliğini aldığı, tüm güvenlik önlemleri ve kurtarma teçhizatlarının bulunduğunun tescil edildiği ve bu halde seyahat ettiği ifade edildi.

Geminin aşırı yükleme nedeniyle yan yattığı bilgisinin gerçeği yansıtmadığı da ileri sürülen açıklamada, 5 bin 327 ton kapasiteli olan geminin 2 bin 400 ton ile hareket ettiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada "Kamyonların çoğunun ağır tonajlı olduğu iddiası doğru değildir. Gemide ETİBOR'a ait ihraç malzemesi taşıyan 34 araç mevcuttu.Ayrıca PETKİM'e ait malzeme taşıyan araçların yanı sıra, ihraç amaçlı konteynır taşıyan dorseler ile çeşitli kurumlara ait yükleri taşıyan araçlar mevcuttu. Bu kurumların taşıma kapasitesi üzerinde araçlara yük vermesi mümkün değildir" denildi.