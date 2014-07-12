Öğrencilere ve akademisyenlere açılan soruşturmalar ve 'fişleme' iddialarıyla gündeme gelen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Yusuf Devran 'süresi dolduğu için' dekanlık görevinden ayrıldı. Devran'ın döneminin bitmesi sosyal medyada bayram havası yarattı.

Marmara İletişim'de Yusuf Devran dönemi bitti. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görev süresi dolan Yusuf Devran dekanlık görevinden ayrıldı. Devran öğrencileri fişleme, öğretim üyelerini tehdit etme gibi iddialarla gündeme gelmişti.

Görev süresi 7 Temmuz'da doldu

BiaNet'ten Beyza Kural'ın haberine göre Dekan Yusuf Devran’ın görev süresi 7 Temmuz’da doldu. Prof. Dr. Selma Ulus’un vekaleten yerine getirdiği dekanlık görevine henüz kimin atanacağı bilinmiyor.

Yusuf Devran dekanlık süresi boyunca öğrencilere ve akademisyenlere açtığı soruşturmalar, jüriye yüksek lisans sınavında okula kabul edilecek öğrenciler için bir liste verdiği ve bunu kabul etmeyen öğretim üyesini tehdit edip fiziksel şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme geldi.

Öğrenciler, akademisyenler ve sendikalar sık sık Devran’ın uygulamalarına karşı basın açıklamaları ve kampanyalar düzenledi.

Başbakan'a mektup yazılmıştı

Devran’ın uygulamalarına tepkiler sınırları da aşmış, Kuzey Amerika Ortadoğu Araştırmaları Derneği MESA Devran ile ilgili Başbakan Erdoğan ’a iki kez mektup yazmıştı.

Fakültenin web sitesine göre; Fakülte Kurulu'nda Profesör üyeleri arasında adı geçmeye devam eden Devran ayrıca Yönetim Kurulu'nda da üye olarak görünüyor.

Darısı diğer iletişim fakültelerinin başına...

Yusuf Devran'ın dekanlığının sona erdiği haberi sosyal medyanın da gündemindeydi. İşte Devran'ın gidişinin ardından atılan tweetler'den bazıları:

Ceren Yörük ‏@cerenyoruk1907: Kaç kişinin ahı var acaba sende? Güle güle Yusuf Devran!

Sevcan Altunay ‏@svcnaltunay: Yusuf Devran'in Marmara Iletisim'deki gorevi son bulmus. Canini yaktigi ogrencilerin ahi pesini birakmasin.

Eylem ‏@sevgieylemdir: Marmara İletişim'de Yusuf Devran dönemi bitmiş. Darısı diğer iletişim fakültelerinin üstüne karabasan gibi çökenlere.

Sibel Tosun ‏@pennylane_81: Yusuf Devran artık dekan değil. MÜ iletişime büyük geçmiş olsun.. Umarım yarattığı yıkım çabuk atlatılır!!

Melisa ‏@MPuder: Yusuf Devran, artık Marmara İletişim'in eski dekanı. Akademik kadro ve fakülte öğrencilerine büyük geçmiş olsun.

Selma Konyak ‏@Beynelmilelnsan: Yusuf Devran hoca cok defa etkinlik yapan kulup ogrencilerine makam arabasini vermisti. Baska hangi dekan arabasini ogrenciye verir?

Korhan Kalabalık ‏@korhankalabalk: Bu arada Marmara İletişim'de muhalif öğrenci ve akademisyenlerin üzerine gestapo gibi çöken Yusuf Devran dönemi sona erdi. Hayırlı olsun (:

Gökhan Kaya ‏@karaolorin: Yusuf Devran okulumuz Marmara İletisim'in icine ettikten sonra gitmis, donusu olmasin