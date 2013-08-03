Marmara İletişim'de araştırma görevlilerine 'Gezi Parkı' soruşturması

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, Gezi Parkı direnişinde KESK'in aldığı iş bırakma kararına destek olan 11 araştırma görevlisi hakkında disiplin soruşturması açıldı.

soL'un haberine göre, konuya ilişkin bir basın açıklaması yayınlayan Eğitim Sen 6 Nolu İstanbul Üniversiteler Şubesi, şu ifadeleri kullandı:

'Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun “İnsanca Yaşam, Güvenceli İş ve Gelecek” talebiyle 5 Haziran 2013 tarihinde yapmayı planladığı, Gezi Parkı direnişinin ardından “Demokratik Bir Türkiye” talebiyle birleştirerek 4-5 Haziran 2013 tarihlerinde iki gün olarak uyguladığı iş bırakma eylemine anayasal haklarını kullanmak ve demokratik tepkilerini göstermek amacıyla katılan İletişim Fakültesi’nden sendikamız üyesi 11 Araştırma Görevlisi hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Sendikanın aldığı karar gereği, iş bırakma gününden önce Fakülte işyeri temsilciliği olarak iş bırakma kararı bir açıklamayla kamuoyuna duyurulmuş, iş bırakma gününe denk gelen sınavların sorumluları konuyla ilgili önceden bilgilendirilmiştir. Fakülte Dekanlığının, 4 Haziran 2013 günü söz konusu kişilerin fakültede bulunmayışına dair talep ettiği mazeret yazısında bu husus bir kez daha belirtilmiş olmasına rağmen, Rektörlüğün başlattığı soruşturma sendikamız üyesi Araştırma Görevlilerinin sınav oturumlarına gelmemeleri ve bu sebeple sınavlarda önemli aksamalar yaşandığı iddiası ile gerekçelendirilmiştir. Böylece, iki sene önce Dekan Prof. Dr. Yusuf Devran’ın göreve başlamasından bu yana hakkında soruşturma başlatılmamış neredeyse hiçbir Eğitim-Sen üyesi Araştırma Görevlisi kalmamıştır.'

Prof. Dr. Yusuf Devran'ın dekanlığını yaptığı fakültede, daha önce de pek çok skandal ortaya çıkmıştı. Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında yazı yazan Mikail Boz'u okuldan uzaklaştırmasıyla, fakülte öğrencilerinin sınavlarda yaşadığı mağduriyetlerle, yüksek lisans listelerinde yapılan skandallarla gündeme gelen Devran'ın, açılan son soruşturmada da yetki sahibi olduğu belirtiliyor.