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Yaşam

Marmara için yağış uyarısı

Marmara'nın güney ve doğusu, kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ve Denizli'de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

22 Mart 2009 02:00

Marmara'nın güney ve doğusu, kıyı Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ve Denizli çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan "Meteorolojik Uyarı"ya göre, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Denizli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Gün boyu etkili olacak kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırıma karşı tedbirli olunması istendi.

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