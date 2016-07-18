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Marmara hava sahasındaki yasak uzatıldı

Yasak süresince, askeri uçak veya helikopterler uçuşa kapalı bölgede ancak ön müsaade alarak uçabilecek

18 Temmuz 2016 16:56

İstanbul, Tekirdağ, Yalova ve Bursa'yı kapsayan ve önceki gün ilan edilen uçuş yasağı, 22 Temmuz Cuma gününe kadar uzatıldı.

NOTAM olarak adlandırılan havacılara bilgi notunda, görerek uçan sivil helikopter ile uçakların uçuşları durduruldu. Bu yasak, aletli uçuş kurallarına göre uçan yolcu havayolları ve diğer uçaklarını kapsamıyor. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, hazırlanan NOTAM'da askeri uçak veya helikopterler, uçuşa kapalı bölgede ancak 'ön müsaade' alarak uçabilecek. Bu yasak, ambulans, yangın söndürme ve polis gibi devlet hava araçlarını kapsamıyor.

 

İHA uçuşları yasaklandı

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), dün (18 Temmuz 2016) yaptığı açıklamada İstanbul Hava Sahası üzerinde drone olarak da bilinen insansız hava araçlarının (İHA) uçuşunun yasaklandığını duyurmuştu. Bugün sosyal medya üzerinden açıklama yapan SHGM, "Bu süre zarfında yasak olmayan yerlerde dahi İHA kullanılmamasını şiddetli şekilde tavsiye ediyoruz" diye açıklama yaparak duyarlı olunmasını istedi.

 

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