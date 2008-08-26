Marmara Gölü'nün dibi göründü

Uluslararası sulak alan statüsüne sahip, çevresi doğal koruma alanı olan Manisa'nın Gölmarmara ilçesi yakınlarındaki Marmara Gölü'nün büyük bir bölümünün kuruması nedeniyle gölde yaşayan bazı canlı türlerinde toplu ölümler görülmeye başlandığı bildirildi.



Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziyan, Marmara Gölü'nün su seviyesinde 1990'lı yıllarda başlayan azalmanın, son yıllarda daha belirgin hale geldiğini ifade etti. Göldeki su miktarının 2006 yılında 300, 2007 yılında 180, 2008 yılı başında ise 50 milyon metreküpe indiğini kaydeden Ziyan, Marmara Gölünde ağustos ayı itibariyle su hacminin ise 25 milyon metreküpe gerilediğini bildirdi.



Ziyan, gölün bu haliyle 3-5 yıllık ömrünün kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Şu an göldeki en derin nokta 2 metre. Geçen yıl 180 milyon metreküp ve ondan önceki yıllarda 300 milyon metreküp su biriken gölde, şu an su miktarı 25 milyon metreküpe kadar düştü. Önümüzdeki yıllarda yeterli yağış düşmezse göl kuruyabilir. Çünkü göle en fazla su sağlayan Gördes Çayı, burada yapılan baraja çevrildi. Gölmarmara'nın yağmur sularından başka ciddi manada bir besleyici unsuru kalmadı. Kuraklık ve buharlaşma da hesaba katılırsa göl 3-5 yıl sonra kuruyabilir."



Gölde yaşam bitiyor



Göldeki bu olumsuz değişimin sonucunda burada yaşayan bazı canlılarda toplu ölümler görülmeye başlandığını dile getiren Ziyan, şunları kaydetti:

"Su seviyesinin azalması gölde hayatı neredeyse bitirdi. Su seviyesindeki azalma nedeniyle göl yüzeyinde iki adacık oluştu. Kuruyan bu alanlar da ecrimisil ödenerek köylü tarafından tarıma açıldı. Gölde toplu ölümler nedeniyle sazan balığı kalmadı. Su yılanları ve midyeler de ölüyor. Balıkların, suyun azalmasından dolayı oksijen yetersizliği nedeniyle öldüğü sanılıyor. Bunun yanı sıra 102 kuş türü ve daha bir çok balık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Gölde artık hayat bitti diyebiliriz."