Marmara Ereğlisi'nde fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Mehmet YİRUN-Özan TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, fuhuş yapıldığı öne sürülen iki eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2\'si kadın 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 2 evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Evleri bir süre izleyen polis ekipleri operasyon düzenledi. Mahkeme kararıyla yapılan baskınlarda 2\'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı. Kadınlardan birinin Türkmenistan uyruklu olduğu belirlenirken, şüpheliler G.B., M.E., H.B., C.G. ve S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularından sonra çıkarıldığı mahkemece \'fuhuş, fuhuş yer temin etmek ve insan ticareti\' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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