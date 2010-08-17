-MARMARA DEPREMİNİN 11. YILI SAKARYA (A.A) - 17.08.2010 - Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler, Adapazarı'nda düzenlenen etkinlikle anıldı. Sakarya Büyükşehir Kent Konseyi öncülüğünde Kent Meydanı'nda ''17 Ağustos 1999'u Unutmadık'' sloganıyla düzenlenen etkinlik, saat 00.30'da şair Mustafa Emircan'ın ''Gözlerimde Kuru Bir Ayaz'' şiirinin okunmasıyla başladı. Deprem öncesi ve sırasında alınması gereken önlemlerin yer aldığı slayt gösterisinin ardından, kürsüye çıkan Sakarya Valisi Mustafa Büyük, 11 yıl önce kaybettikleri 17 Ağustos şehitlerini rahmetle andığını ifade ederek, ''Adapazarı'nın ciddi ölçüde etkilendiği bu depremi yaşamamış olsam da yaşananları her yönüyle tanıdım ve bildim. Şimdiyse bu ilde sorumluluk yüklenerek deprem açısından toplumumuz ve halkımızı bir şekilde hem eğitmek, hem hazırlamak, hem de depreme karşı zararlarını önleyecek tedbirleri alma sorumluluğunu yüklenmiş bulunmaktayım'' dedi. Unutulmayan acıların tekrarlanmaması için mutlaka her ilin yapması gereken şeyler bulunduğuna dikkati çeken Büyük, kamuya düşen sorumluluklar konusunda çok önemli mesafeler alındığını ifade etti. Alınan önlemlere rağmen, yapılması gereken daha çok şey olduğuna işaret eden Büyük, şöyle konuştu: ''Yeni bir Afet Acil Durum Müdürlüğü teşkilatlanmış durumda. Yine Valilik bünyesinde 110 kişilik arama kurtarma ekibi çevreye ve bölgeye hizmet eder durumda. Coğrafi bilgi sistemi içinde ilin envanteri, imkanları herhangi bir doğal afet anında müdahale şekli konusunda da hazırlıkların çalışmaları yapılmış durumda. Orta hasarlı binalarla ilgili ekipleri oluşturarak envanter çalışmasına başladım. Bu ay sonu itibariyle envanter çalışmasına göre orta hasarlı binaların son durumlarını tespit edip, kesin bir kararlılıkla yapılacakları belirleme noktasında olduğumuzu söylemek istiyorum.'' -KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA GÜNÜ- Büyük'ün konuşmasının ardından Sakarya Büyükşehir Kent Konseyi'nin deprem konusunda hazırladığı bildiri okundu. 17 Ağustos 1999 Sakarya, Kocaeli, Yalova depreminde en çok yıkımın Sakarya'da olmasına rağmen, kamuoyunun dikkatinin Sakarya üzerine yoğunlaştırılamadığı savunulan bildiride, ''Depremde yaşadığımız tüm acılara rağmen, Türk halkının hatta dünyanın deprem sonrası gösterdiği örnek dayanışma nedeniyle 17 Ağustos gününün 'Kardeşlik ve Dayanışma Günü' ve 17 Ağustos'u içine alan haftanın da ''Deprem Haftası'' olarak ilan edilmesini öneriyoruz'' ifadesi yer aldı. Bildirinin ardından katılımcılara deprem sonrası amatör kameralarla çekilen görüntüler izletildi. Etkinlik Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesi ve saat 03.02'de depremde hayatlarını kaybedenler için yapılan saygı duruşuyla sona erdi.