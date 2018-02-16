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Yaşam

Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 11 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi

16 Şubat 2018 19:41

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle birçok gemi demirlemek zorunda kaldı. Lodosun pazar gününe kadar etkili olacağı belirtildi.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. 

Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi. 

Bu arada lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Ava çıkmak için hazırlanan balıkçılar, lodos nedeniyle denize açılamadı. 

Meteoroloji yetkilileri lodosun pazar gününe kadar etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları uyardı. 

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