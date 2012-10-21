Marmara denizinde 64 kiloluk vatoz yakalandı

Bursa’nın Karacabey İlçesi’nde hamsi avlamak isteyen balıkçıların ağlarına 1 metre 57 santim genişliğinde, 64 kilo ağırlığında Çiçina cinsi vatoz balığı takıldı.

Vatoz balığı bir balıkçı lokantasında sergileniyor. 800 TL karşılığında İstanbul’daki ünlü bir otele satıldığı belirtilen ’Çiçina’ cinsi vatoz balığı ilgi gördü.

Kocamanlar Balıkçılık Lokantası’nda sergilenen boyu 1 metre 57 santim, genişliği 1 metre 17 santim olan vatoz balığı ilgi odağı oldu. Çiçina cinsi vatoz türünün Pasifik Okyanusu ve Ege Denizi’nin bir bölümünde yaşadığını söyleyen Kocamanlar Balıkçılık işletme sahibi Ömer Kocaman, şöyle dedi:

"Yıllardır bu cinste ve bu kadar büyük bir balık Marmara Denizi’nde yakalanmadı. Çok nadir rastlanan bir balık cinsi olduğu için çok ünlü oteller ve restoranlar bu balığı alıyor. Yakalanan bu balık bilinen ’vatoz balığının atası’ konumunda. Halkın da ilgisi oldukça yoğun. Biz de bu balığı iki gün boyunca burada sergileyeceğiz."

Meraklıların fotoğraf çektirdiği vatoz balığının 800 TL’ye İstanbul’daki ünlü bir otele satıldığı ifade edildi.