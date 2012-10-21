T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Marmara denizinde 64 kiloluk vatoz yakalandı

Balıkçıların tabiriyle, yakalanan bu balık bilinen 'vatoz balığının atası' konumunda. Balık, 800 TL'ye İstanbul'da ünlü bi otele satıldı

21 Ekim 2012 19:23

Bursa’nın Karacabey İlçesi’nde hamsi avlamak isteyen balıkçıların ağlarına 1 metre 57 santim genişliğinde, 64 kilo ağırlığında Çiçina cinsi vatoz balığı takıldı.

Vatoz balığı bir balıkçı lokantasında sergileniyor. 800 TL karşılığında İstanbul’daki ünlü bir otele satıldığı belirtilen ’Çiçina’ cinsi vatoz balığı ilgi gördü.

Kocamanlar Balıkçılık Lokantası’nda sergilenen boyu 1 metre 57 santim, genişliği 1 metre 17 santim olan vatoz balığı ilgi odağı oldu. Çiçina cinsi vatoz türünün Pasifik Okyanusu ve Ege Denizi’nin bir bölümünde yaşadığını söyleyen Kocamanlar Balıkçılık işletme sahibi Ömer Kocaman, şöyle dedi:

"Yıllardır bu cinste ve bu kadar büyük bir balık Marmara Denizi’nde yakalanmadı. Çok nadir rastlanan bir balık cinsi olduğu için çok ünlü oteller ve restoranlar bu balığı alıyor. Yakalanan bu balık bilinen ’vatoz balığının atası’ konumunda. Halkın da ilgisi oldukça yoğun. Biz de bu balığı iki gün boyunca burada sergileyeceğiz."

Meraklıların fotoğraf çektirdiği vatoz balığının 800 TL’ye İstanbul’daki ünlü bir otele satıldığı ifade edildi.

ETİKETLER

marmaradeniz64 kilovatoz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24