Marmara Denizi'nde korkutan balık ölümleri

Marmara Denizi’nin Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi kıyılarında görülen balık ölümleri incelemeye alındı.



Şarköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yaşar Karayer, toplanan numunelerin laboratuvara gönderildiğini belirterek, sonuçların kamuoyuna açıklanacağını söyledi.



Yaşar Karayer yaptığı açıklamasında balık ölümleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Marmara Ereğlisi ile Gelibolu’ya kadar olan 50-55 mil boyunca sahil kesimlerinde çeşitli balıkların öldüğünü tespit ettik. Ben de bunun hakkında Hoşköy tarafından numuneler aldırdık ve Şarköy İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim ettik.

Henüz laboratuvar sonuçları gelmedi ama biz kaykay olarak isimlendirdiğimiz denizlerimizde belirli periyotlarla olan salyadan balık ölümlerinin olduğunu tahmin ediyoruz. Salya denizdeki oksijen oranını düşürüyor ve balıkların ölümüne neden oluyor. Kıyıya vuran balıklar levrek, eşkina, ispirtop, kefal türü, karaya yakın, pullu balıklardı. Hepsi balıkçılarımız için ekonomik değer taşıyan balıklardır."

Haber: Yakup Önal