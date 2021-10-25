Marmara Denizi'nde karaya oturan römorköre yardıma giden bot alabora oldu: 1 ölü, 1 kayıp

Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında karaya oturan römorköre yardıma giden halat taşıma botunun sert hava koşulları nedeniyle alabora olması sonucu denize düşen 2 personelden Metin Altan'ın (46) cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp Muas Bellikli'yi arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, bugün Şarköy ilçesinin Mürefte Mahallesi açıklarında meydana geldi. Ayazbey isimli römorkör, henüz bilinmeyen nedenle saat 15.30 sıralarında Mürefte Limanı açıklarında karaya oturdu. Römorkörde bulunanların yardım istemesi üzerine bölgeye halat taşıma botu sevk edildi. Römorkörü kurtarma çalışmaları sırasında sert hava koşullarının da etkisiyle botun alabora olması sonucu içerisinde bulunan Metin Altan ile Muas Bellikli, denize düştü. Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan arama- kurtarma çalışmasında denize düşenlerden Metin Altan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan Muas Bellikli'yi arama- kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Metin Altan'ın cansız bedeni Mürefte Limanı'na çıkarılıp, burada bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.