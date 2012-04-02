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Çevre

Marmara Denizi'nde bir köpek balığı daha ağlara takıldı!

Çevredekiler tarafından “Aliş” adı konulan köpek balığına bir süre yaklaşamayan vatandaşlar, daha sonra köpek balığının yanında hatıra fotoğraf çektirdi

02 Nisan 2012 18:37

Marmara'da son günlerde yakalanan köpek balığı sayısında ciddi bir artış var. Sadece Mart ayı içerisinde yakalanan dev köpekbalıklarının sayısı 7'yi buldu. Önce Beylikdüzü açıklarında boyları 1.5 metre ile 5 metre arasında değişen 5 köpekbalığı yakalanmıştı. Arkasından Yassıada açıklarında 1 tonluk köpek balığı daha yakalandı. Bugün ise haber Marmara Ereğlisi'nden geldi.

 
Marmara denizine kıyısı olan Marmaraereğlisi ilçesi sahili açıklarında balıkçıların ağlarına 1 ton ağırlığında, 5 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığı takıldı.
 
Balıkçılar, Marmaraereğlisi sahili açıklarında balıkçıların ağlarına takılan camgöz cinsi köpek balığını ağırlığı nedeniyle teknelerine çıkaramadıkları için sahile kadar ağla sürüyerek getirdiler.
 
1 ton ağırlığında ve 5 metre uzunluğundaki köpek balığı iş makinaları yardımıyla denizden çıkarıldı.
 
Köpek balığını yakalayanlar arasında olan balıkçı Erkan Akdeniz, Marmara'da yakalanan en büyük balığı olduğunu tahmin ettiklerini, camgözün etini İstanbul'daki lüks restoranlara satacaklarını belirtti.

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