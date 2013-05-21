Marmara Bölgesi’nin en büyük spor merkezi Bolu’da açıldı

Bolu'da açılan Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi Marmara Bölgesi'nin de en büyüğü olma özelliğini taşıyor. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, spor merkezinin açılışında 7'den 77'ye herkesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi'ne spor yapmaya davet etti.

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Şu anda 6 yaşından 60 yaş üzerine kadar, her yaş grubundan spor yapan üyemiz var. Merkezimizi modern bir havalandırma sistemi, otomatik kameralar, her mekâna özel müzik ses sistemi ile donattık. Bin metrekaresini fitness salonu için ayırdık. Daha resmi açılışı yapılmadan Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi'nin üye sayısı 1250 kişiye ulaştı. Merkezde şu anda spor yapmaya gelen toplam 955 kişi var. Spor sonrası nefeslenmek, keyifli sohbetler için 500 metrekarelik bir alanda Bolu'nun en büyük kafeteryasını halkımızın kullanımına sunduk. Burada çocuk kulübümüz de var, böylelikle çocuklu ailelerimiz rahatça spor yapabilsin istedik" dedi.

Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi’nde Halk oyunları, Latin dansları, Pilates, Bale, Uzakdoğu sporları gibi aktivitelerin yanında temel jimnastik eğitimi de mevcut. Jakuzi, buhar kürü, sauna ve Türk hamamının da unutulmadığı spor merkezinde modern soyunma odaları, duş sistemleri de dahil hijyen koşulları da göz ardı edilmemiş. Spor Merkezi, sağlıklı bir yaşam için, stres atmak için, Boluların nefes alacağı bir sosyal mekân olarak tasarlanmış.