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Yaşam

Türkiye 4-8 derece serinleyecek

Türkiye, yağışlı havanın etkisine giriyor. Hava sıcaklıkları, 4 ile 8 derece azalacak

26 Haziran 2012 19:14

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklarla yağış geçişleri bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, sabah ve öğle saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bandırma, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Sinop, İnebolu ile İstanbul'un kuzey ve doğusunda Sarıyer, Kilyos, Boğaz hattı, Şile, Beykoz, Maltepe, Kartal, Pendik, Ümraniye, Sultabeyli, Çekmeköy, Tuzla ve Ataşehir ilçelerinde), gece saatlerinde Ankara'nın kuzey ilçeleri, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Perşembe günü, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile sabah ilk saatlerde Ankara'nın doğu kesimleri, Çankırı, Kastamonu çevrelerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Artvin) ve Sinop çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır) yerel ve kuvvetli olması bekleniyor.

Cuma günü, kuzeydoğu kesimlere çekilecek yağışlı havanın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkisini sürdürmesi, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonunda ülkenin büyük bir bölümünde yağış beklenmezken, yağış geçişleri Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülmeye devam edecek.
İç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın kuzeybatı kesimlerde 6 ile 8 derece, Perşembe günü iç ve doğu bölgelerde 4 ile 6 derece azalarak, genellikle mevsim normallerinde, Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

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