Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu: AKP verdiği sözleri yerine getirmedi; roman nüfusu CHP'ye yüzünü dönebilir

Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca, Doğu illerde çok sayıda roman yurttaş yaşadığını kaydederek “Son seçimde romanların çoğu AKP’ye oy vermişler fakat seçimden sonra AKP’nin verdiği sözleri yerine getirmediğini ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüklerini söylüyorlar. CHP daha çok doğuya eğilirse, doğudaki roman yurttaşların CHP’ye yüzünü döneceğini inanıyorum. Roman nüfusu hafife alınmamalı” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu geçen hafta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Doğu çıkarması yaparak, Doğu illerindeki roman yurttaşlarla bir araya geldi. Özcan Purçu, roman yurttaşların sıkıntılarını yerinde dinleyerek, CHP’nin iktidar olması halinde getireceği çözüm önerilerini anlattı. Ziyareti sırasında Purcu’ya, Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca eşlik etti.

Ziyaretin ardından Cumhuriyet’e konuşan Sinan Karaca, Doğu illerinde çok sayıda roman yurttaş yaşadığını söyleyerek “Bitlis, Diyarbakır ve Muş’ta çıkarma yaptık. Sadece Bitlis’te yaklaşık 36 bin oy kullanan roman yaşıyor. Baktıklarında Kürt vatandaşı zannediliyor ama roman yurttaşlar yaşıyor. Doğu bazında bakarsak bu sayı katlanarak artıyor. Doğu ve Güneydoğu’da yaklaşık 2 milyon roman yurttaş yaşadığını düşünüyoruz“ dedi.

Doğudaki romanların maddi zorluklarla mücadele ettiğini kaydeden Karaca “Gezdiğimiz illerle gözlemlediğimiz kadarıyla son seçimde romanların çoğu AKP’ye oy vermiş. Ama romanlar AKP hükümetinden soğuduklarını, AKP’nin seçimden sonra verdiği sözleri yerine getirmediğini ve hükümet tarafından ikinci sınıf insan muamelesi gördüklerini söylediler. Romanlar ‘devlet buraya uğramıyor’ diyor. İnanılmaz bir yoksulluk var. Devlet istihdam sağlamadığı gibi yardım da yollamıyormuş. Hükümet, ‘Roman Strateji Eylem Planı’nı da uygulamıyor. Doğudaki romanlar, insanlar sağlığa eğitime ulaşamıyorlar. Pandemi sürecinde daha da mağdur oldular. İktidardan bıkmış durumdalar” diye konuştu.