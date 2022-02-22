Marmara Bölgesi bu yaz susuz kalmayacak

Marmara Bölgesi'nde ocaktaki yağışlar, geçen yıla göre yüzde 64 azaldı. Ancak barajlardaki doluluk oranlarının yüzde 80'in üzerinde olması, yazın yaşanabilecek su sıkıntısının önüne geçecek.

Marmara Bölgesi'nde ocaktaki yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 25, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 azalsa da barajlardaki doluluk yüzde 80'in üzerine çıktığı için İstanbul'un su sıkıntısı yaşamayacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Marmara Bölgesi'nde ocaktaki yağış ortalaması uzun yıllar 76,9 milimetre olarak ölçüldü.

Bölgeye geçen yıl ocakta 160 milimetre, bu yıl ise aynı ayda 57,4 milimetre yağış düştü.

Bölgede ocaktaki yağışların, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 25, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 azaldığı tespit edildi. Geçen ay normale göre yağışlardaki en büyük düşüş yüzde 64 ile Edirne'de yaşandı.

Ayrıca Marmara Bölgesi'nde, ocakta 2021-2022 su yılı 4 aylık kümülatif yağışları, normaline göre yüzde 4 azalırken geçen yılın aynı dönemine göre normal seviyesinde seyretti.